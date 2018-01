Asolo Art Film Festival cerca illustratori per la sua nuova immagine grafica

ASOLO In occasione della XXXVI edizione del Festival Internazionale del Film sull'Arte e Biografie d’Artista, l’Associazione promotrice AsoloArtFilmFestival ha indetto uno speciale concorso a partecipazione gratuita per la realizzazione della nuova immagine grafica della rassegna. La partecipazione è riservata a giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni di età, iscritti ad un corso di studi superiore o universitario ovvero che abbiano conseguito un diploma/laurea negli ultimi cinque anni.

Gli artisti potranno interpretare il tema dell’AsoloArtFilmFestival "Sguardi (in)opportuni" con la massima libertà espressiva e in tutte le sue declinazioni, utilizzando illustrazione, grafica o fotografia. I progetti devono essere inviati in formato digitale (almeno 300dpi o vettoriale) all’indirizzo email submit@asoloartfilmfestival.com entro le ore 12.00 del 10 marzo 2018, con l’indicazione del nome cognome, indirizzo e telefono dell’autore. Si potranno inviare fino a 3 proposte diverse, utilizzando un solo modello d’iscrizione. I 5 progetti finalisti verranno stampati a carico dell’Associazione AAFF e saranno esposti in mostra durante le giornate del Festival (04 – 10 giugno 2018). L’immagine grafica selezionata sarà riprodotta su manifesto 70 x 100 cm, invito 23 x 11,5 cm e copertina del catalogo 17,5 x 24,5 cm: il comitato di selezione si riserva, in fase di esecuzione, di concordare con l’autore eventuali modifiche. Al vincitore verrà assegnata una borsa di studio del valore di 500 euro, che potrà essere ritirata con cerimonia ufficiale in occasione della rassegna: il pernottamento ad Asolo (fino a due persone, una notte) sarà a carico dell’organizzazione. Chi fosse interessato a partecipare e volesse maggiori informazioni a riguardo può trovarle a questo link