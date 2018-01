Giornata della Memoria e Giorno del Ricordo a Breda di Piave

BREDA DI PIAVE È in corso alla scuola secondaria di primo grado “Galileo Galilei” la mostra intitolata “La colpa di essere nati”: documenti, memorie e storie, Marta Mineri e Alessandro Ottolenghi nell’Italia della persecuzione antiebraica. Attraverso documenti, fonti archivistiche e narrative, testimonianze, la mostra vuole raccontare la vicenda di Marta Minerbi (1895–1974) insegnante, direttrice didattica a Mogliano Veneto, scrittrice e di suo marito Alessandro Ottolenghi (1886–1944), docente di chimica all’Istituto Tecnico “J. Riccati” di Treviso. Entrambi ebrei, furono vittime della persecuzione antisemita del regime fascista che colpì i loro diritti e le loro vite assieme a quelle di migliaia di cittadini ebrei italiani. La storia, la loro, che è anche la nostra storia, che riguarda il nostro presente oltre che il nostro passato.

Attività di riflessione e sensibilizzazione in tutte le scuole. Venerdì 26 gennaio (domani) e venerdì 9 febbraio si terranno varie attività di sensibilizzazione con gli studenti a ingresso libero e gratuito in tutte le scuole bredesi. Alla primaria Puccini di Breda, in particolare, dalle 9.30 di domani tutti gli alunni si raduneranno davanti all'aiuola della memoria, realizzata dagli studenti per ricordare l'Olocausto. L'aiuola è riempita di bulbi di crocus gialli che arrivano dall'Irlanda. La scuola Puccini, infatti, aderisce da anni al progetto “crocus” in collaborazione con la fondazione Holocaust Education Trust Ireland che ha sede a Dublino. Seguiranno canti a tema e verrà deposto un cuore fiorito per ricordare tutte le vittime dell'Olocausto e di ogni forma di violenza razziale.

Reading “Dallo scudetto ad Auschwitz” il 5 febbraio. Lunedì 5 febbraio alle 20.30, nell’auditorium della scuola primaria Puccini di Breda, sarà presentato sotto forma di reading il libro “Dallo scudetto ad Auschwitz” di Matteo Marani (imprimature editore). La storia di Arpad Weisz, uno dei più grandi allenatori nella storia del calcio italiano ed europeo che ha vinto tre scudetti in Serie A, uno con l’Inter e due con il Bologna. Reading a cura di Livio Vianello con musiche originali di Oreste Sabadin. L’evento è realizzato in collaborazione con le società sportive Arditabreda e River Stones Breda.