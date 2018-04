Alla guida ubriaco e drogato, vede il posto di blocco e tenta la fuga

SACILE Quando ha visto allungare la paletta dell'alt da parte di un carabiniere, senza esitare, ha spento i fari della sua auto e ha tirato dritto, cercando di scappare. Una fuga breve quella tentata da un meccanico 38enne di Breda di Piave. L'automobilista è stato fermato poco distante e denunciato per guida in stato di ebrezza e sotto effetto di sostanze stupefacenti. L'episodio è avvenuto lo scorso 30 marzo a Sacile in località Cornadella, lungo viale Trento, a pochi passi da Ponte della Muda. Il meccanico, ubriaco e con in tasca una dose di cocaina, era alla guida della sua auto senza patente (revocata dalla Prefettura di Treviso): sottoposto ad appositi esami svolti presso l'ospedale di Pordenone, il 38enne è risultato positivo. A bordo del mezzo erano presenti altri due giovani tra cui un 23enne di Ponte di Piave, anche lui in possesso di una dose di cocaina. Per lui e l'automobilista scatterà una segnalazione alla Prefettura di Treviso. Il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo per tre mesi.

I carabinieri di Sacile, lo scorso 11 aprile, hanno ritirato la patente anche ad un venditore ambulante marocchino di 45 anni, residente a Oderzo. Lo straniero, fermato a Brugnera per un controllo, è stato denunciato per guida in stato di ebrezza, commercio di prodotti contraffatti e ricettazione. A bordo della sua Mercedes sono stati infatti ritrovati vari capi d'abbigliamento (un centinaio tra abiti di vario tipo e scarpe) che sono stati ora posti sotto sequestro. Il magrebino, sottoposto ad alcooltest, aveva un tasso doppio rispetto a quello consentito: inevitabile il ritiro della patente.