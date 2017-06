Razzia dei ladri nella scuola elementare: spariti dieci computer portatili

BREDA DI PIAVE Ladri in azione durante il week end alla scuola primaria "Anna Frank" di via Brolo a Breda di Piave. Ignoti, dopo aver forzato una finestra, sono penetrati all'interno degli uffici e dopo averli messi a soqquadro si sono inpossessati di ben dieci computer portatili per un valore di diverse migliaia di euro. Sull'episodio, denunciato dal dirigente scolastico, indagano ora i carabinieri della stazione di Maserada. Si ipotizza il furto su commissione.