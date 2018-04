Casa "perde i pezzi", cade una tegola in via Matteotti

MOGLIANO VENETO Tre giorni per mettere in sicurezza l’immobile. E’ quanto prevede un’ordinanza contingibile ed urgente emessa oggi dal Sindaco che impone alla proprietà dell’edificio di Via Matteotti ai civici 1, 3 e 5, per l’eliminazione dei pericoli imminenti, dandone comunicazione scritta al Servizio Edilizia Privata ed al Comando Polizia Locale. Dal tetto dell’edifico, infatti, nel pomeriggio di mercoledì 4 aprile si è staccata una tegola che è caduta nella sottostante area pedonale pubblica. Solo un caso ha voluto che nel pomeriggio piovoso non transitassero pedoni e che l’incidente si sia risolto senza danni a persone.

Ma vista la vetustà dell’immobile, già in passato oggetto di provvedimenti da parte delle amministrazioni che si sono succedute, l’ordinanza chiede anche alla proprietà, che risulta a carico di Mario Zanetti, della famiglia nota principalmente per le aziende di torrefazione caffè, di consegnare al Comune, entro 30 giorni dalla sua notifica, idonea documentazione attestante il buono stato di conservazione e sicurezza dell’immobile.

Dopo la caduta della tegola immediato era stato l’intervento dei Vigili del Fuoco di Treviso allertati dalla Polizia Locale di Mogliano che successivamente provvedeva a transennare l’area pubblica sottostante al fine di evitare pericoli immediati per i passanti e per i clienti del pubblico esercizio che si trova sotto il portico. Il personale intervenuto ha rilevato che sono visibili dalla strada ulteriori tegole del tetto del fabbricato che appaiono rialzate ed instabili e potenzialmente pericolose per la pubblica incolumità;

L’urgenza data al proprietario discende proprio dal pericolo che un eventuale ulteriore cedimento di qualsiasi parte strutturale dell’immobile in questione potrebbe provocare gravissime conseguenze per l’incolumità pubblica delle persone transitanti nell’area pubblica sottostante di via Matteotti e di Piazza Duca D’Aosta nonché danni a cose. Il Comune ha avvisato che, in caso di inottemperanza a quanto prescritto dall’ordinanza nei termini imposti, provvederà a deferire all’Autorità Giudiziaria il proprietario dell’immobile.