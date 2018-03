A Conegliano una serata sold out: alla Zoppas Arena fan in visibilio per Morandi

CONEGLIANO Mercoledì sera sold out per Morandi alla Zoppas Arena. Concerto di oltre 2 ore con tutti i grandi successi dell'artista. Prima e dopo lo spettacolo il sindaco Fabio Chies ha voluto incontrare l'artista, un'ospite d'eccezione per la città. "Una figura di riferimento per generazioni di artisti ieri e oggi nel panorama musicale italiano e mondiale - ha detto il sindaco Fabio Chies - averlo a Conegliano è un onore. Una persona dal grande profilo e di grande umanità e generosità. E' stato un piacere incontrarlo ed avere con lui un confronto di idee".

La Zoppas Arena aveva aperto poche settimane fa il decennale con il concertone di Caparezza. Dieci anni prima era toccato ad Antonello Venditti il sold out inaugurale. Da allora sono state oltre 450 mila le presenze registrate dalla Zoppas Arena. “Abbiamo un potenziale sul quale stiamo investendo molto ma che ci sta dando grandi soddisfazioni – ha ribadito il sindaco di Conegliano, Fabio Chies – Un ringraziamento particolare a Zed e a tutto il suo staff per l'eccellente lavoro che sta facendo per la Zoppas Arena. Se consideriamo poi che anche il Teatro Accademia sta continuano a ripetere sold out, gioiamo ancora di più perché si conferma il ruolo che ha la cultura per la nostra città e la centralità di Conegliano rispetto ai grandi eventi nazionali ed internazionali”.