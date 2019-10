Esplosione a Marcon, trovato il colpevole: è un trevigiano

Sarebbe un 55enne trevigiano, di Casale sul Sile, il responsabile dell'"attentato" messo in atto lunedì pomeriggio in viale San Marco a Marcon: una bomboletta metallica piazzata su un muretto e fatta esplodere, che ha causato un gran botto udito in tutto il quartiere, mettendo in allarme abitanti e negozianti. I carabinieri si sono subito messi al lavoro per scoprire chi fosse l'autore del gesto e lo hanno identificato nel giro di poche ore, anche grazie alle registrazioni delle telecamere che lo hanno ripreso mentre appoggiava la bomboletta e l'accendeva.

Stalking a Marcon

L'uomo, stando ai primi accertamenti, avrebbe agito con l'intenzione di minacciare la ex compagna, che abita in quella zona. I militari dell'Arma dovrebbero raggiungerlo in queste ore per procedere con una denuncia. Quello dell'esplosione, in realtà, potrebbe non essere l'unico atto persecutorio nei confronti della ex: la donna avrebbe parlato di altri episodi di stalking legati alla conclusione della relazione tra i due. Le indagini in questo senso sono in corso.