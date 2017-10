Il sindaco Manildo premia l'attrice Federica Rosellini

TREVISO Il sindaco di Treviso Giovanni Manildo e l’assessore ai beni culturali Luciano Franchin hanno consegnato una pergamena come riconoscimento della città di Treviso a Federica Rosellini attrice trevigiana vincitrice del premio NUOVOIMAIE Talent Award che le è stato consegnato nel corso della 74esima Mostra del Cinema di Venezia. Il sindaco ha ringraziato Federica per l’impegno e la passione dimostrati nel suo lavoro di attrice. Rosellini è la protagonista assoluta di Dove Cadono le ombre di Valentina Zucco Pedicini. “E’ compito di un’amministrazione riconoscere i suoi talenti – ha detto il sindaco – Federica lo è. In bocca al lupo per la tua carriera”.