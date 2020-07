Fingono di dover controllare una fuga di gas e derubano un anziano in casa

Ladri in azione giovedì mattina, 16 luglio, nel quartiere di Campolongo a Conegliano. Erano da poco passate le 9.30 di mattina quando due uomini hanno suonato il campanello di casa a un pensionato, presentandosi e dicendo di dover controllare una presunta fuga di gas.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'anziano li ha fatti entrare in casa ma i due non hanno fatto nessun controllo: approfittando di una distrazione del pensionato l'hanno derubato portando via alcuni gioielli preziosi che teneva in casa per poi andarsene a bordo di un'auto bianca. Non appena l'anziano si è accorto che i gioielli erano spariti ha chiamato sul posto le forze dell'ordine. Agli agenti ha raccontato che i due uomini indossavano una divisa simile a quella dei vigili urbani ma è possibile che il pensionato l'abbia confusa con quella degli operatori del gas. In ogni caso non si trattava di veri tecnici o di agenti di polizia locale ma di due truffatori. Nel quartiere sono state avviate le ricerche dei ladri da parte della Polizia di Stato: al momento non sembra però esserci traccia né dei colpevoli in fuga né dell'auto bianca utilizzata per mettere a segno il colpo. La raccomandazione ai residenti del quartiere è quella di prestare la massima attenzione, non far entrare nessuno in casa e avvisare subito le forze dell'ordine in caso di nuovi episodi sospetti.