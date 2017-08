Ferragosto: è la notte dei fuochi d'artificio, ecco dove vederli

E' una notte da trascorrere con lo sguardo rivolto al cielo quella che avrà inizio tra poche ore. Dopo un Ferragosto all'insegna del sole e delle temperature non troppo afose, la notte del 15 agosto si prepara a regalare uno spettacolo indimenticabile a tutti coloro che si trovano sulle spiagge della costa veneta.

Dopo il bellissimo spettacolo pirotecnico andato in scena nella sera di lunedì 14 agosto a Caorle, l'evento più atteso è quello con i fuochi in riva al mare di Jesolo. In città sono già migliaia le persone presenti sul litorale. Come da tradizione i fuochi saranno sparati dall'arenile di Piazza Brescia a partire dalle ore 22.30. Circa trenta minuti la durata dello spettacolo, annunciato in apertura e salutato in chiusura dai tre tradizionali botti a salve. Già nel tardo pomeriggio sono stati tantissimi i bagnanti che hanno iniziato a prendere posto nei dintorni di Piazza Brescia per assicurarsi una vista da sogno sui fuochi di Ferragosto. Per chi invece volesse un'alternativa ai lidi jesolani, la più tranquilla Bibione si prepara a ospitare un Ferragosto altrettanto importante, a livello di programma. Alle ore 21 infatti avrà inizio la celebrazione solenne presieduta dal vescovo di Concordia-Pordenone, in occasione della Festa dell’Assunta nella Chiesa Parrocchiale. A seguire via al corteo di fedeli con le fiaccole, accompagnato dalla banda musicale di Vado. Il momento clou della serata si raggiungerà però alle 23, all'arenile antistante piazzale Zenith, con il grande spettacolo pirotecnico che farà da eco a quello di Jesolo.