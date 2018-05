Genitori attaccano i prof sul gruppo Whatsapp: "E' diffamazione"

TREVISO Amata e odiata tecnologia. Genitori sul piede di guerra nei confronti dei professori e qualche parola di troppo sul gruppo virtuale "scolastico" potrebbe profilare una denuncia per diffamazione. Andiamo per ordine: scuola media cittadina, mamme e papà "sparlano" dei professori, toni parecchio tesi e in Procura arriva la denuncia. Critiche andate un po' troppo oltre: "Stiamo procedendo per ingiuria e calunnia per conto dei nostri insegnanti" - affermano i legali di Gilda, sigla sindacale degli insegnanti, come riportato da "La Tribuna di Treviso". SI scopre così che il caso non sarebbe così unico e isolato tanto da indurre diversi istituti a iniziative e convegni per riportare sulla retta via mamme, papà e docenti.