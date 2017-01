Prende fuoco la canna fumaria della stufa a legno di casa: intervengono i pompieri

COLLE UMBERTO Venerdì alle 12 una squadra dei vigili del fuoco è intervenuta per un principio d’incendio, ad una canna fumaria in laterizio a servizio di una stufa a legna, in via Papa Luciani a Colle Umberto. L'opera dei pompieri, terminata sulle 14, è valsa nel mettere il tutto in sicurezza tramite lo spegnimento delle braci e constatare il l'impossibilità di utilizzo della canna fumaria per delle fessurazioni create dalle temperature elevate.

E' poi sa segnalare che nella giornata di venerdì, dalle 12 alle 17, sono stati diversi gli interventi per roghi di sterpaglie nei comuni di Cappella Maggiore in via Crovera, a Revine Lago in via Giuliano, a Volpago del Montello in via Schiavonesca e a Farra di Soligo in viale Europa.