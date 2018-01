Incendio in uno scantinato, sul posto cinque mezzi e dieci uomini dei vigili del fuoco

TREVISO Un incendio oggi, 4 gennaio, ha colpito uno scantinato in località Puos d'Alpago, nel bellunese. I vigili del fuoco di Belluno insieme ai volontari dell'Alpago sono intervenuti, verso le ore 13 circa, per un incendio in un piccolo magazzino di un appartamento in via Sandi. L'incendio ha intaccato lo scantinato e provocato una grande quantità di fumo. Sul posto sono stati necessari cinque mezzi e dieci uomini per spegnere le fiamme. L'intervento si è poi concluso alle 17.