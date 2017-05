Auto finisce fuori strada e si incendia, illesa l'automobilista alla guida

MONTEBELLUNA Ha perso il controllo della sua auto che è finita fuori strada, schiantandosi contro un terrapieno: un impatto che ha provocato un incendio alla vettura. L'episodio è avvenuto in mattinata a Montebelluna in via Trevigiana. Sfortunata protagonista dell'episodio una donna che è rimasta fortunatamente illesa: non è stato necessario per lei ricorrere alle cure mediche. Alcuni automobilisti di passaggio, vedendo le fiamme, sono intervenuti in soccorso della malcapitata e con alcuni estintori hanno spento il rogo che ha comunque causato importanti danni al veicolo.