"Come starti vicino", incontri rivolti ai familiari di anziani non autosufficienti

CASIER Fornire strumenti e indicazioni pratiche per l’assistenza di un malato non autosufficiente. E’ questo l’impegno del Gruppo Orpea e della Residenza Casamia Casier, promotrici di un ciclo di incontri gratuiti dedicati a tutti coloro i quali si trovino a fronteggiare la complessa situazione di doversi occupare di un anziano malato. Deficit della memoria, afagia, disorientamento, difficoltà di relazione, si tratta di problematiche e situazioni che spesso spaventano e colgono impreparati famigliari e caregivers.

Per queste ragioni Orpea, da sempre impegnata nell’accompagnare i propri ospiti in un percorso di cura, assistenza e benessere che vada oltre la semplice ospitalità, ha deciso di offrire un servizio informativo e formativo gratuito alle famiglie di anziani malati e di individui non autosufficienti. Uno spazio di ascolto, sostegno e confronto per identificare soluzioni e gestire situazioni difficili a domicilio e in struttura. Un primo ciclo di incontri è organizzato presso la Residenza Casamia Casier: due le date da segnare in agenda.

Lunedì 19 marzo, in occasione dell’appuntamento "NON SO COSA FAREI SENZA DI TE! QUANDO LA MENTE DEI NOSTRI CARI CANCELLA I RICORDI", la psicologa dott.ssa Marta Michieletto approfondirà la tematica della demenza, dei disturbi comportamentali ad essa correlati e il corretto approccio alla persona con deficit cognitivi, con particolare attenzione agli aspetti emotivo-affettivi.

Lunedì 16 aprile si terrà invece l’incontro "DISFAGIA: QUANDO LA DEGLUTIZIONE DIVENTA DIFFICILE. GUIDA ALLA CORRETTA ALIMENTAZIONE" dott.ssa Maria Vittoria Tiveron Logopedista.