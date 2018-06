Judo Treviso lascia viale Montegrappa, il tatami sarà alla Piave

TREVISO Dopo quasi mezzo secolo il tatami del Judo Treviso lascia viale Montegrappa. La società sportiva fondata il primo aprile 1959 - dal '69 negli spazi di viale Montegrappa - lascia la storica sede alle porte della città. A dire il vero un tatami non si sposterà di molto, in quanto il futuro per gli oltre duecento atleti potrebbe essere proprio negli ampi spazi dell'ex caserma Piave.

Un trasferimento reso necessario da un cantiere aperto in viale Montegrappa e che vedrà la costruzione di nuovi appartamenti di pregio e che si attuerà entro la fine del mese di giugno, o al massimo nel mese di luglio. Gli spazi futuri alla Piave però non saranno pronti prima della prossima primavera e quindi il Judo Treviso troverà una temporanea ospitalità di fortuna alle scuole Serena. "Attendiamo dall'amministrazione comunale l'avvio di un bando per l'avvio dei lavori alla Piave. - afferma Alessandro Esposito, maestro e direttore tecnico dell'associazione sportiva Judo Treviso - Un investimento da parte nostra di circa 300mila euro e che permetterà di ampliare gli spazi per gli oltre duecento atleti, tra giovanissimi, agonisti e amatori".

Il comune si impegnerà a riqualificare alcuni elementi degli spazi esterni della piazza e agli allacciamenti dei servizi. "Un iter che partirà già dalla prossima settimana - fa sapere l'assessore allo sport Ofelio Michielan - e che permetterà di scegliere un percorso di ammortizzamento d'affitto che potrebbe essere di 20 o 30 anni". Uno spazio enorme quello della Piave che potrebbe accogliere anche altre società sportive. L'assessore Michielan non nasconde così che ci sarebbe già l'interessamento da parte di altre discipline, come lo scherma e il karate, alla futura creazione di un polo dello sport.

Attendendo lo spostamento del tatami in via Monterumici, il Judo Treviso si porterà dietro una montagna di bellissimi ricordi della storica sede, compresi gli oltre 600 trofei conquistati e che continua a conquistare sotto l'ala del grande maestro Bernardino De Carlo. "Il 28 giugno ci sarà una grande festa con tutti i soci, gli atleti e amici del Judo Treviso. - annuncia Alessandro Esposito - Tra gli invitati ci sarà anche la futura amministrazione per aprire un dialgo con il prossimo sindaco e per fare in modo che il Judo Treviso trovi lo spazio giusto per una nuova casa".