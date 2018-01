Tragedia del male di vivere, 29enne si toglie la vita

MONTEBELLUNA Dramma del male di vivere nella mattinata di oggi a Montebelluna. Un 29enne, M.V., è stato trovato morto all'interno di un fienile che si trova a pochi passi dall'abitazione in cui viveva con i genitori. Il giovane, da tempo sofferente di depressione, si è tolto la vita impiccandosi ad una trave. Sono stati i famigliari a fare la tragica scoperta: purtroppo per il 29enne non c'è stato nulla da fare. Sul posto, oltre al Suem 118, sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri della stazione di Montebelluna . Il giovane, secondo quanto si è appreso, soffriva da tempo di depressione. Nei prossimi giorni sarà fissata la data delle esequie.