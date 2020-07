Farra di Soligo in lutto: è scomparsa Giuliana Bottari De Castello

E' una triste giornata quella di sabato per la comunità di Farra di Soligo. Venerdì, infatti, è scomparsa a Venezia la nobile 92enne Giuliana Bottari De Castello, storica proprietaria di vigneti a Soligo oltre che del santuario della Beata vergine addolorata di Collagù, costruito dal padre nel 1932 e luogo storico ogni 15 agosto de “La processione di Sant’Emilio” (la struttura tutt'oggi conserva le spoglie di Santa Florida e Sant'Emilio). Era infatti a fine Luglio del 1933 che la salma di Sant’Emilio fu trasferita da Venezia nella Chiesa Arcipretale di Soligo, dove rimase una settimana deposta nella teca di cristallo. Il 6 Agosto, accompagnata da una solenne processione, salì nell’oratorio di San Gallo dove rimase esposta sino a mercoledì 9 agosto. Ed è proprio il 9 Agosto 1933 che la lunga processione, come racconta il Gazzettino dell’epoca, si snodò ordinatissima da San Gallo verso il Santuario di Collagù.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Parente dell'Arcivescovo Alberto Bottari De Castello (fino al 2017 Nunzio Apostolico in Ungheria), e vedova dal 2010 del noto dentista veneziano Ugo Lavezzi, Giuliana era tornata a vivere a Venezia dopo tanti anni di residenza in via Rivette, il tutto per stare vicino ai figli Andrea e Paolo. Molto conosciuta in zona, lascia un vuoto incolmabile nella comunità di Farra. Il funerale si terrà a Venezia nella giornata di mercoledì.