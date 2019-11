Tragedia al ritorno dalla discoteca, Alberto Antonello positivo alla cannabis

Alberto Antonello aveva recentemente fatto uso di cannabinoidi prima dell'incidente del primo novembre a Musile di Piave in cui, dopo una notte brava in discoteca, ha perso la vita la fidanzata Giulia Zandarin, 18 anni. Non chiaro se il giovane fosse sotto effetto di sostanze stupefacenti al momento dello schianto. Antonello era stato fermato 5 ore prima dello schianto: addosso gli era stato trovato anche mezzo grammo di hashish, subito sequestrato. Quando le analisi giungeranno sul tavolo del pm titolare del fascicolo, Fabrizio Celenza, sarà possibile fare maggiore chiarezza. Il magistrato inoltre, appena possibile, interrogherà personalmente il 19enne di Castelfranco Veneto, trasferito nei giorni scorsi dall'ospedale di Mestre a quello castellano dopo il suo risveglio dal coma. Mercoledì si erano nel frattempo celebrati i funerali di Giulia, con l'abbraccio (di fronte a fotografi e giornalisti) del padre della ragazza, Alessandro Zandarin, e del padre di Alberto Antonello, Franco.