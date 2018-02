Open Day in ginecologia per la festa della donna con consulenze e colloqui

TREVISO Anche all’Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana, come su tutto il territorio nazionale in occasione della Festa della Donna, l’8 marzo saranno disponibili servizi gratuiti di prevenzione, diagnosi e cura in ginecologia con focus speciale sui fibromi uterini. E’ un’iniziativa promossa da Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, con il patrocinio della Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia. In provincia di Treviso sono coinvolti: sono coinvolti: il Ca’ Foncello di Treviso e gli ospedali di Oderzo, Vittorio Veneto e Conegliano. Sul sito www.bollinirosa.it l’elenco dei servizi offerti dagli ospedali aderenti e le modalità di prenotazione.

Onda, in occasione della Festa della Donna che si celebra l’8 marzo, promuove un Open day dedicato alla ginecologia. Gli ospedali del nuovo network Bollini Rosa, premiati a Roma lo scorso dicembre, aderenti al progetto offriranno gratuitamente alla popolazione femminile servizi clinico-diagnostici e informativi come consulenze e colloqui, esami strumentali, conferenze, info point e distribuzione di materiali divulgativi. Obiettivo della giornata sarà migliorare la consapevolezza e il livello di attenzione delle donne in ambito ginecologico e in particolare verso i fibromi uterini, tra le patologie ginecologiche benigne più diffuse che colpisce circa 3 milioni di donne nel nostro Paese. Spesso sono diagnosticati nel corso di controlli di routine e in circa la metà dei casi sono asintomatici. Nel restante 50% dei casi sono però responsabili di manifestazioni anche importanti che incidono negativamente sulla qualità della vita delle donne. In occasione dell’(H)-Open day sarà distribuita una pubblicazione dedicata proprio ai fibromi uterini, una breve guida per informarsi e capire cosa fare, già scaricabile gratuitamente dal sito di Onda (www.ondaosservatorio.it).

Tutte le prestazioni proposte per la giornata saranno erogate gratuitamente (seguono orari e sedi) e le prenotazioni saranno accolte fino alla copertura dei posti disponibili nelle strutture coinvolte dell’Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana. Ospedale Ca' Foncello di Treviso. Visite ginecologiche con ecografia dalle 14:30 alle 17:30 presso l’Ambulatorio ginecologico (U.O.C. Ginecologia). Obbligatoria la prenotazione al 0422-210701, chiamando da Lunedì a Venerdì dalle ore 7:30 alle ore 18:00 e specificando che la prenotazione è per l'iniziativa H-OPEN DAY GINECOLOGIA.

Poliambulatorio Borgo Cavalli di Treviso

Visite ginecologiche con ecografia dalle 08:00 alle 13:00 presso l’Ambulatorio ginecologico piano 1°. Obbligatoria la prenotazione chiamando da Lunedì a Venerdì dalle ore 7:30 alle ore 18:00 e specificando che la prenotazione è per l'iniziativa H-OPEN DAY GINECOLOGIA.

Ospedale di Oderzo

Visite ginecologiche con ecografia dalle 09:00 alle 12:00 presso l’Ambulatorio ginecologico Edifico 2 Piano terra. Obbligatoria la prenotazione chiamando da Lunedì a Venerdì dalle ore 7:30 alle ore 18:00 e specificando che la prenotazione è per l'iniziativa H-OPEN DAY GINECOLOGIA.

Ospedale di Conegliano

Esami con ecografia dalle 08.30 alle 13.00 (alle donne dai 30 ai 60 anni) presso l’ambulatorio n.8, della piastra ambulatoriale, piano terra. Obbligatoria la prenotazione chiamando il numero 848 865400 dal lunedi al venerdi dalle ore 7.30 alle 18.00 e il sabato dalle ore 8.00 alle ore 12.00.

Ospedale San Valentino - Montebelluna

Visite ginecologiche dalle 10:00 alle 13:00. Obbligatoria la prenotazione, chiamando al 0423-663645. La segreteria della Unità Operativa di Ostetricia/Ginecologia comunicherà orario e sede. Tutti i servizi offerti dagli ospedali aderenti al network in tutta Italia sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it dove è possibile visualizzare l’elenco dei centri aderenti con indicazioni su orari e modalità di prenotazione.