Open day in Ginecologia per la Festa della Donna: prenotazioni subito sold out

TREVISO Grande successo di prenotazioni per l’Open Day di Ginecologia previsto per la Festa della Donna, il prossimo 8 marzo. Sono andati rapidissimamente esauriti, infatti, tutti i posti disponibili per una visita specialistica nelle strutture della Ulss 2 Marca Trevigiana, legate al network Bollini Rosa. La Direzione: “Ci spiace per le signore che non sono riuscite a prenotare una delle 55 disponibilità; era impossibile programmarne di più ma non abbiamo ritenuto di rinunciare all’iniziativa”.

L’Azienda sanitaria trevigiana è stata una delle tre del Veneto che hanno deciso di non proporre eventi esclusivamente informativi ma anche di erogare un numero di visite gratuite mirate alla prevenzione del fibroma uterino, come proposto dall’Osservatorio Nazionale sulla Salute della Donna. Naturalmente è stato possibile riservare all’iniziatitva solo un numero molto contenuto di prestazioni, perché la celebrazione della giornata non può interferire o andare a scapito della normale attività istituzionale che viene garantire nelle strutture.

“Siamo riusciti ad aprire le porte in ben 5 sedi aziendali: Ca’ Foncello e Borgo Cavalli a Treviso, Oderzo, Conegliano e Montebelluna – sottolinea il Direttore generale Francesco Benazzi - penso sia una cosa unica. Ben 3 sedi sono nel distretto di Treviso che è il più grande e una in ciascuno degli altri distretti. Appena pubblicata la notizia sul portale aziendale, le prenotazioni hanno raggiunto rapidissimamente il tutto esaurito, alcune erano giunte anche tramite il sito dell’Onda (www.bollinirosa.it) che è seguito da migliaia di donne e, come organizzatore dell’evento, di consueto pubblica la notizia con qualche giorno di anticipo”.

“Abbiamo reso disponibili 32 posti complessivi tra Treviso e Oderzo, 13 a Conegliano e 10 a Montebelluna – prosegue Benazzi - Il rapido esaurimento dei posti ha deluso alcune signore che hanno contattato inutilmente il centro prenotazioni. Abbiamo anche riscontrato un paio di proteste per i pochi posti; mi spiace che qualcuno pensi che le prenotazioni per l’Open Day in Ginecologia sono andate esaurite per motivi che nulla hanno a che vedere con l’iniziativa, lo spirito che la caratterizza e la disponibilità dei nostri operatori a cui, invece, va un ringraziamento. Ben sapevamo che sarebbero state esaurite le prenotazioni molto rapidamente deludendo le aspettative di alcune persone ma l’unica alternativa era non aderire alla giornata o proporre solo incontri informativi, cosa non aderente allo spirito dell’Azienda che cerca sempre di favorire la diffusione di queste occasioni a vantaggio dei cittadini”.