Vendita della Prefettura: "Il vero problema è la destinazione dei fondi"

Il vero problema relativo alla vendita da parte dell’amministrazione comunale dell’edificio che ospita la Prefettura è rappresentato, a nostro avviso, dalla destinazione dei fondi (circa 7.500.000 €) nel bilancio del Comune. C’è la questione della “privatizzazione” della proprietà dell’edificio ma va ricordato che comunque è stato vincolato all’utilizzo pubblico, a differenza dell’ex-tribunale (ceduto dal Comune a guida leghista a Fondazione Cassamarca proprio come contropartita dell’acquisizione del palazzo della Prefettura) che, quello sì, è finito in mani private e sul cui destino l’amministrazione cittadina non ha potuto più dire nulla.

Al di là di questo aspetto, noi riteniamo che quando un Comune riduce il proprio patrimonio (e, quindi, quello della comunità civile che è la proprietaria dei beni comunali) l’utilizzo dei fondi che si ricavano dalla vendita debba giustificare il depauperamento della proprietà collettiva. La nostra lettura della realtà cittadina, confermata ed ulteriormente approfondita anche dai risultati della giornata di lavoro sui problemi della città “Ricominciamo da Treviso” che abbiamo svolto a febbraio, ci fa pensare che una delle emergenze a cui l’amministrazione cittadina deve dare risposta sia quella della casa, intesa nella sua valenza più ampia, dai posti letto nel dormitorio, agli alloggi per le emergenze abitative, alle abitazioni propriamente dette.

E’ noto che i posti nel dormitorio di via Pasubio sono insufficienti rispetto alle richieste dei senza fissa dimora, è altrettanto evidente che gli alloggi per le emergenze abitative (a cominciare dal numero crescente di sfrattati) sono altrettanto insufficiente tanto che la Giunta ha raggiunto un accordo con il Club Marocaine perché si faccia carico di alcune di queste situazioni.

E’ sotto gli occhi di tutti anche il fatto che ci sono ancora numerosi alloggi popolari di proprietà del Comune che hanno bisogno di interventi di ristrutturazione per poter essere assegnati. E’ vero che questa amministrazione ha già lavorato in questa direzione molto più delle precedenti stanziando milioni di euro per il recupero di numerosi appartamenti (grazia anche al costante impegno in questa direzione di chi ha rappresentato la sinistra in Consiglio Comunale in questo mandato).

Siamo sempre più convinti, quindi, che il ricavato della vendita della Prefettura vada destinato proprio agli interventi per un dormitorio maggiormente adeguato alle esigenze e per aumentare il numero degli alloggi comunali disponibili sia per le emergenze che per dare casa a chi non è nelle condizioni economiche per accedere al mercato dell’acquisto e della locazione delle abitazioni.

Per affrontare il problema casa anche andando oltre gli strumenti tradizionali riteniamo che una parte dei 7.500.000 € potrebbe essere investita nel settore “casa” con un’ottica generativa che, ad esempio, promuova il partenariato pubblico privato per:

realizzare unità abitative per accoglienza di tipo comunitario;

recuperare alloggi attraverso il coinvolgimento attivo di persone e famiglie con difficoltà abitative (sotto sfratto, precarietà, rifugiati);

recuperare alloggi comunali per affitti temporanei per soggetti in difficoltà

Siamo consapevoli del fatto che l’attuale assetto del bilancio non consente di dare una risposta positiva a questa esigenza ma pensiamo anche che vi siano tutti gli strumenti (dalle variazioni del bilancio di quest’anno fino agli stanziamenti dei prossimi anni) perché nel più breve tempo possibile venga assegnato agli interventi per la soluzione del problema casa una somma pari a quella che il Comune incamera dalla vendita della ex-Prefettura. Questo è l’impegno che prendiamo con i cittadini e che fa e farà proprio chi ci rappresenta e ci rappresenterà in Consiglio Comunale.

Coalizione Civica per Treviso