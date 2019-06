Insulta, perseguita e non versa gli alimenti all'ex moglie, 60enne a processo

Telefonate di insulti, a lei e ai suoi parenti, appostamenti, persino telefonate insistenti alla preside della scuola dove la donna lavorava per parlare male di lei. Sullo sfondo una separazione conflittuale e il fatto che l'uomo, dopo la fine del matrimonio, non avrebbe mai versato nulla per il mantenimento dei figli.

Per questi fatti il gip Angelo Mascolo ha rinviato a giudizio un 60enne di Preganziol, che a ottobre finirà alla sbarra nel processo a suo carico in cui dovrà difendersi dalle accuse d stalking e mancato versamento dell'assegno di mantenimento. A denunciarlo è stata la ex moglie (che si è costituita parte civile assistita dall'avvocato Martina Pincirolli) esasperata da quello che sarebbe stato il comportamento dell'uomo. Tra i due le scintille post-matrimoniali erano state accese dal fatto che il 60enne non avrebbe mai dato nulla dei 700 euro che avrebbe invece dovuto versare per i due figli. I battibecchi con la donna sarebbero quindi sfociati, tra gennaio e febbraio del 2017, in una serie di atti persecutori: le avrebbe telefonato più volte anche nel cuore della notte minacciandola e avrebbe contatto anche gli anziani genitori e la sorella della presunta vittima offendendoli.