Gli studenti del liceo Da Vinci sono campioni del mondo di robotica aerospaziale

TREVISO "L’affermazione internazionale conseguita dagli allievi del liceo scientifico Da Vinci di Treviso, promossi campioni del mondo di programmazione robotica aerospaziale, è segno della solidità e della competitività della scuola veneta". E’ quanto sottolinea l’assessore regionale alla scuola e al lavoro del Veneto, commentando con soddisfazione la vittoria conquistata al Politecnico di Torino da quindici studenti del liceo trevigiano premiati nelle scorse ore.

Saliti sul podio alla finale mondiale del campionato "Zero Robotics 2017", la competizione internazionale - sotto l'egida della Nasa e la supervisione del Mit di Boston - riservata a studenti di scuola superiore, gli studenti trevigiani si sono cimentati nella programmazione di codici capaci di far muovere speciali satelliti robotici artificiali. I liceali della Marca si sono aggiudicati il primo premio gareggiando con 400 studenti di scuole superiori di tutto il mondo. “La competizione internazionale e la sfida finale nell’ambito di una terna di scuola di altissimo livello – sottolinea l’assessore - conferma che le nostre scuole e i nostri ragazzi sono all’altezza dell’internazionalizzazione del Veneto. Esprimo un plauso particolare ai docenti che dimostrano di saper accompagnare gli allievi in questi percorsi, andando ben oltre i loro compiti ordinari”. “Quando si afferma che la scuola è distante dal mondo del lavoro, dall’innovazione e dalle sfide della globalizzazione, non si fa altro che reiterare facili stereotipi. E poi si scoprono, invece, realtà come il liceo Da Vinci che sono sul pezzo e vincono competizioni internazionali di rilievo assoluto. Non è un caso se l’Italia risulta essere il Paese che ha espresso il maggior numero di partecipanti alla gara internazionale "Zero Robotics 2017". Le dieci istantanee dell’Italia scattate dalla Fondazione Symbola e riportate oggi dal quotidiano Il Sole 24 Ore ci parlano di un Paese che non solo funziona, ma che in alcuni settori, tra cui la meccatronica e il distretto aereo-spaziale, è ai primi posti nel mondo, in grado di competere con le aree più avanzate dei maggiori paesi industrializzati”.