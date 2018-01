Concerti e teatro per tutti: da oggi grazie al nuovo pulmino dell'Auser provinciale si può

TREVISO Un nuovo ‘quattro ruote musicale’ per tutti. Musica in Valigia, associazione culturale che opera nel settore del turismo musicale, ha pensato e poi reso attivo con la collaborazione partecipativa dell’AUSER provinciale di Treviso e con il Patrocinio dell’Assessorato alle politiche giovanili e pari opportunità, un pulmino che trasporterà chiunque voglia assistere a spettacoli di vario genere. L’attenzione a questo servizio sociale, che le tre realtà trevigiane rivolgono al mondo della cultura, si è consolidato nel tempo ed è ispirato all’idea di un lavoro comune di sensibilizzazione verso il patrimonio artistico, identità culturale di tutti noi.

L’idea, maturata proprio nel corso dell’ultimo anno da conversazioni con trevigiani, amanti della musica, è un’offerta prevalentemente dedicata ad un pubblico formato da signore che magari non escono da sole o anziani che non utilizzano un trasporto personale per gli spostamenti. Ci sarà la possibilità di vederlo in azione già dai primi giorni del 2018 ed in particolare: domenica 14 Gennaio 2018 in occasione del concerto della pianista Polina Sasko che avverrà alle ore 16.45 presso l’Auditorium Stefanini. Lo spettacolo, inserito nel cartellone dell’International Piano Festival ed organizzato dall’Accademia musicale “Studio Musica”, diviene così la prima meta di questo ‘quattro ruote musicale’ che è da considerarsi una vera e propria novità nell’ambito del trasporto sociale cittadino.

Per informazioni:

www.musicainvaligia.it

email: info@musicainvaligia.it

oppure telefonando al numero 3381577593