Cade in escursione e si fa male ad una caviglia: l'elisoccorso recupera una 25enne

Nella tarda mattinata di domenica una 25enne di Carbonera si è infortunata scendendo lungo il sentiero 986 da Casera Giais verso Casera Palussa ad Aviano (UD). L'escursionista si trovava in compagnia di alcuni amici e percorrendo il sentiero è scivolata, a quota 900 metri circa, sul fondo bagnato e cosparso di felci procurandosi una forte slogatura alla caviglia che le ha impedito di proseguire il percorso. E' stata quindi suito allertata dalla SORES la stazione di Pordenone del Soccorso Alpino e Speleologico che ha inviato sul posto due tecnici, tra cui un soccorritore della stazione di Maniago, che si trovavano nei pressi della casera e poi una seconda squadra che ha guadagnato quota con il mezzo fuoristrada: questi le hanno prestato i primi soccorsi. La giovane è stata trasportata per un tratto in barella fino all'imbarco dell'elicottero, che è avvenuto in hovering su uno spiazzo erboso poco distante dal luogo dell'incidente. Rilasciata poi al campo sportivo di Giais è stata consegnata ai sanitari dell'ambulanza. L'intervento si è concluso intorno alle 14.30.

