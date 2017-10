Autonomia e "tintarella", solarium gratis per chi ha votato al Referendum

MOGLIANO Si chiudono i seggi e si aprono i solarium. Alle 23 di domenica 22 ottobre si sono recati alle urne ben due milioni di veneti nonostante la giornata di pioggia. Ma dopo la giornata referendaria splende il sole per la bandiera di San Marco...anche se un sole "artificiale". Per gli autonomisti amanti della tintarella un centro estetico della Marca ha deciso di regalare 12 minuti di seduta solarium per chi è andato a votare. Basterà presentarsi con la ricevuta rilasciata dal seggio e riceverai una seduta omaggio - così recita il post su Facebook apparso ancora nella giornata di sabato, pensato proprio per gli indecisi dell'ultima ora.

Un voto, una seduta. Adesso non sappiamo con esattezza di quanti lettini disponga "Oltreoceano Centri Sole", centro estetico con moltissime sedi in tutto il Veneto, e se si aspettasse un'affluenza così massiccia alle urne. Di sicuro due milioni di veneti saranno più "autonomi" e abbronzati.