Referendum, Calesso: "Risultato di ordinaria amministrazione più che una pagina storica"

TREVISO "Sono stato tra coloro che hanno scelto l'astensione al referendum di domenica perché ritenevo il referendum completamente inutile. Ad urne chiuse, però, le valutazioni vanno fatte sui risultati oggettivi, sui numeri, indipendentemente dalla propria valutazione dell'iniziativa referendaria Dmenica è andata a finire così". A dirlo il politico trevigiano Luigi Calesso, esponente di Impegno Civile.

L'affluenza elettorale

"Gli aventi diritto al voto in Veneto erano 4.068.560. Hanno votato 2.328.949 elettori (il 57,24%), molti meno che alle politiche del 2013 (votanti 3.037.154, affluenza 81,70%), nettamente meno che alle Europee del 2014 (votanti 2.506.797, affluenza 63,94%), nella stessa misura delle Regionali 2015 (votanti 2.296.862, affluenza 57,16%), molti meno che al referendum costituzionale del 2016 (2.835.027, affluenza 76,66%). Insomma la questione 'autonomista' non ha attirato alle urne chi è abituato a non votare, semmai ha posizionato la partecipazione al voto sulle percentuali più basse degli ultimi anni. Le masse di veneti disabituati al voto ma determinati a votare per l'autonomia non ci sono state, semmai - al contrario - centinaia di migliaia di veneti hanno scelto di votare al referendum costituzionale 'italiano' e non a quello 'veneto' di domenica"

Il risultato del Sì

"I Sì al quesito referendario sono stati circa 2.273.985. Se si sommano i voti ottenuti alle Regionali del 2015 dai candidati presidente sostenuti dai partiti schierati per il Sì referendario (Lega, PD, grillini, Forza Italia, tosiani, Fratelli d'Italia, indipendentisti) si arriva a quasi 2.200.000. Quel bacino elettorale è stato poco più che confermato. Se poi si pensa che alle politiche del 2013 quegli stessi partiti hanno ottenuto in Veneto oltre 2.700.000 voti il risultato referendario segnala un calo pesante. Ma il dato centrale è che 2.270.000 veneti hanno votato Sì al referendum 'sull'autonomia' mentre 1.800.000 non hanno votato o hanno votato No. La vittoria referendaria è netta, ma è difficile contrabbandarla come un trionfo".

L'egemonia culturale di Zaia

"Eppure Zaia ha già iniziato con i proclami 'storici' a farlo e continuerà a farne, nonostante l'evidenza dei numeri, certo della forza del suo 'pensiero unico', la stessa che gli ha permesso di ottenere il consenso sul suo referendum della stragrande maggioranza di coloro che si autodichiarano suoi nemici politici ma che sono intrappolati nello schema culturale che il Presidente della Regione ha imposto al Veneto".