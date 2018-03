Dalla Svizzera alla Marca: l'imprenditore Reto Vergani visita il borgo di Asolo

ASOLO La famiglia Vergani da più di cento anni distribuisce sul territorio svizzero (e non solo) prodotti Italiani di alta qualità. Reto, attuale proprietario dell'azienda, promuove l'abbinamento dei prodotti tipici locali con la cultura e la conoscenza del territorio. In passato è divenuto celebre per aver contribuito in modo decisivo al successo della grappa di qualità in Svizzera.

Una passione, quella per il cibo di qualità, che Vergani ha voluto approfondire in questo fine settimana trascorso ad Asolo per conoscere meglio il borgo trevigiano e i prodotti del territorio di Marca, in particolare il vino e l'olio. Nella sua visita Vergani è stato accompagnato dal sindaco Migliorini alla scoperta dei principali punti d'interesse di Asolo, rimanendo colpito