Nervesa della Battaglia sceglie ancora una volta Fabio Vettori

NERVESA DELLA BATTAGLIA Avevano provato a candidarsi in tre per provare a superarlo, ma Fabio Vettori ha saputo contrastare la concorrenza ed è stato rieletto con il 49,43% dei voti.

"La soddisfazione per questo risultato è davvero tanta" commenta a caldo il sindaco pochi minuti dopo la pubblicazione dei risultati definitivi. "Mi fa molto piacere che quasi la metà dei votanti abbia scelto di dare fiducia al percorso che abbiamo intrapreso in questi anni. Sono pronto a continuare con serietà il mio operato al servizio della cittadinanza". Per quanto riguarda gli altri candidati, la lista civica di Fiorenzo Berton si è fermata al 27,75%, mentre Davide Daniel ha ottenuto il 16,77% e Lisa Della Valentina della lista civica Movimento per Nervesa ha portato a casa il 6,04% dei voti.