Si schianta contro un amico sotto rete durante il beach volley: grave un 19enne

Si trova ora ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale a Portogruaro E. T., il 19enne centrale de La Piave Volley, di Col San Martino, che sabato nel tardo pomeriggio si è procurato una pericolosa lesione a faringe e trachea a seguito di un fortuito scontro di gioco sotto rete in spiaggia a Caorle. Il ragazzo, subito soccorso sul posto, è stato poi trasportato in urgenza all'ospedale veneziano dove ora si trova in attesa di essere spostato ad altro reparto per proseguire la riabilitazione. Fortunatamente, però, il giovane non è in pericolo di vita, anche se lo spavento è stato tanto.