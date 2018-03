Studenti dell'IISS Marco Fanno in visita alla Keyline

CONEGLIANO Ieri, 28 marzo, lo stabilimento Keyline, in via Camillo Bianchi, ha accolto gli studenti delle classi terza e quarta dell’Istituto Marco Fanno di Conegliano. A dare il benvenuto ai 53 ragazzi, accompagnati dai loro insegnanti, l’amministratrice unica Mariacristina Gribaudi che, insieme ad Elena Bianchi e Gianpaolo Peruch, ha presentato l’azienda leader nella produzione di chiavi e macchine duplicatrici, spiegando in particolare le buone pratiche di welfare aziendale messe in atto a beneficio degli oltre 100 dipendenti. Gli studenti, che hanno intrapreso l’indirizzo di studio in amministrazione, finanza e marketing, hanno seguito con grande interesse la visita del reparto produttivo e del museo della chiave Bianchi 1770.