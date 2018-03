Pasqua, la Prefettura "blinda" chiese, centri commerciali, aeroporto e stazioni ferroviarie

TREVISO In vista delle imminenti festività pasquali il Prefetto di Treviso, Laura Lega, ha disposto un incremento dei servizi di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica nonché dei servizi di polizia stradale. Al riguardo, è stato disposto l’incremento delle attività di prevenzione a carattere generale e di controllo del territorio, specie nelle aree e nei luoghi connotati da un significativo afflusso di persone nonché un adeguato potenziamento dei servizi di vigilanza e sicurezza a protezione degli obiettivi territoriali ritenuti a rischio.

In particolare sarà potenziata la vigilanza presso tutte le località che costituiscono mete privilegiate per turisti e fedeli, nonchè presso quei luoghi ove, come ogni anno, si svolgono le tradizionali cerimonie religiose. Saranno previsti mirati servizi presso gli esercizi della grande distribuzione, come i supermercati e centri commerciali, che notoriamente registrano, soprattutto nel periodo pasquale, un notevole afflusso di persone.

Stante l’incremento nelle piazze, strade e in altri luoghi pubblici all’aperto delle iniziative commerciali, culturali e ludiche durante le festività in questione che richiamano un elevato afflusso di persone (fiere, “mercatini”, luna park ed eventi similari), il Prefetto ha richiamato l’attenzione dei Sindaci sull’impegno nella predisposizione delle adeguate misure volte a garantire la safety e security. Particolare attenzione sarà dedicata al potenziamento dei livelli di sicurezza presso il locale scalo aeroportuale, presso le stazioni e scali ferroviari più frequentati nonchè dei luoghi di concentrazione degli utenti del trasporto pubblico locale.

La Questura inoltre attiverà un dispositivo di prevenzione generale della “criminalità diffusa”, per il contrasto dei reati suscettibili di subire un incremento in conseguenza della maggiore circolazione di denaro e di merci, ma anche delle più cospicue giacenze di liquidità in istituti bancari, in uffici postali, in centri commerciali ed in altri esercizi a rischio, nonché del trasferimento di valori e preziosi. In merito al potenziamentio dei servizi di vigilanza stradale sono stati sensibilizzati anche gli Enti proprietari ed i gestori di strade ed autostrade. Infine, importante risulterà il contributo anche delle Polizie locali per il concorso che potranno fornire alle Forze di Polizia a competenza generale sia nell’ambito del controllo del territorio che per fronteggiare l’incremento della circolazione veicolare lungo le arterie stradali della provincia.