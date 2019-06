Sfruttamento della prostituzione nella Marca, latitante arrestato in Albania

Nel 2015 venne coinvolto in un'indagine, condotta dalla squadra mobile di Treviso, contro lo sfruttamento della prostituzione nella Marca ma riuscì a sfuggire alle manette. Quattro anni dopo, grazie ad un mandato di arresto internazionale emesso dal tribunale di Treviso, è stato catturato dalla polizia albanese. A finire in cella Leonardo Kovaci, 42 anni . L'arresto è avvenuto nella città di Lezhe nei primi giorni della scorsa settimana (la notizia è stata diffusa il 13 giugno dalla tv albanese). L'uomo, in base alle indagini della squadra mobile, era uno dei vertici di un'organizzazione criminale specializzata nello sfruttamento della prostituzione. Intanto l’indagine, riferiscono i media albanesi, è passata alla Procura presso il Tribunale del primo grado di Lezhe per ulteriori accertamenti. Di recente il fratello del 42enne, Roberto Kovaci, anche lui coinvolto in passato in indagini riguardanti lo sfruttamento della prostituzione, è stato espulso in Albania.