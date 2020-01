Finte vaccinazioni, rischio maxi risarcimenti per le aziende sanitarie

Le aziende sanitarie per cui Emanuela Petrillo ha lavorato tra il 2009 e il 2016, periodo in cui avrebbe solo finto di effettuare vaccinazioni a circa 7mila pazienti, potrebbero essere chiamate a risarcire i pazienti nel caso in cui la ex assistente sanitaria, in servizio prima nel Medio Friuli a Codroipo, San Daniele e Udine e poi nell'Usl 2 di Treviso, dovesse essere condannata nel processo in corso a Udine in cui la 34enne deve rispondere di peculato, falso ideologico e omissione in atti d'ufficio. Oggi, venerdì, 31 gennaio, il Tribunale del capoluogo friulano ha infatti accolto l'istanza di alcune famiglie formalizzando la costituzione in giudizio come responsabili civili della Uls 2 di Treviso e della nuova Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale nata dalla fusione delle precedenti Aas 3 Alto Friuli e Asuiud.

«Ma per un risarcimento danni civilistico -ribatte l'avvocato Fabio Crea, che assiste la Uls 2 che a sua volta si è costituita come parte civile contro la Petrillo- ci deve essere un danno. Fortunatamente nessuno dei bambini ha invece riportato conseguenze che siano tali da giustificare una liquidazione. I presunti danni sono assolutamente inesistenti e indimostrati». Dopo l'udienza di oggi, venerdì 31 gennaio, il processo riprenderà il prossimo 17 marzo con l’avvio dell’istruttoria dibattimentale e l'inizio della sfilata di testi, in tutto una cinquantina tra Procura di Udine, difesa e parti civili.