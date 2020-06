Tragedia di Farra, Vittoria ha donato gli organi: fissata la data dei funerali

Non si ferma il cordoglio per la scomparsa della 14enne Vittoria De Paoli, morta in un grave incidente stradale nella tarda serata di sabato 27 giugno, a Farra di Soligo. Con un grande gesto di solidarietà i familiari della giovane hanno deciso di autorizzare la donazione delle cornee e dei tessuti della figlia.

Nel frattempo è stata fissata la data e l'ora dei funerali: saranno celebrati domani, mercoledì 1 luglio, alle ore 18 nel campo sportivo di Crespignaga, frazione del Comune di Maser. Ad annunciarlo ai nostri microfoni è il sindaco Claudia Benedos: «Sono ancora sotto choc perché questa mattina (martedì 30 giugno) un altro incidente mortale è avvenuto nel territorio comunale di Maser. E' una tragedia senza fine. Ho voluto spostare alle ore 18 i funerali di Vittoria nella speranza possa esserci meno caldo per i familiari e i cittadini che parteciperanno alla celebrazione. I funerali - prosegue il sindaco - saranno celebrati nel campo sportivo della frazione di Crespignaga. Ho già provveduto a informare il Prefetto di Treviso di tutte le modifiche fatte. Abbiamo attuato tutti i protocolli di pubblica sicurezza e ricavato 400 posti a sedere, distanziati tra loro, oltre alla possibilità di avere dei posti in piedi nell'area verde del campo sportivo se la partecipazione alla cerimonia sarà ancora più elevata».

Nel frattempo la notizia della scomparsa di Vittoria ha raggiunto anche il mondo dello spettacolo dove la 14enne aveva esordito nella fiction di Rai 1, "Di padre in figlia". L'attrice Cristiana Capotondi, in una nota ufficiale, ha dedicato queste parole alla giovane scomparsa: «Una notizia ferale. Davanti a un simile dramma non posso che esprimere parole di grande dispiacere. Un dolore di cui ho voluto rendere partecipi anche i compagni di lavoro con cui io e Vittoria avevamo lavorato sul set». Resta invece ancora ricoverato in gravi condizioni il 16enne alla guida della Vespa su cui ha perso la vita Vittoria. La paura di medici e familiari è che possano esserci lesioni permanenti che potrebbero aver compromesso per sempre le condizioni del giovane.