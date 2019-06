Cena di gala solidale con Miss Italia al Centro Atlantis

Con questa seconda edizione “A tavola col cuore c’è più gusto” si avvia a diventare un appuntamento fisso per il Centro Atlantis. L’evento, ideato e promosso lo scorso anno da Egidio Fior, presidente dei Ristoranti del Radicchio, viene riproposto quest’anno per continuare a sostenere il progetto di co-housing per persone con disabilità Buoni Amici Social Street.

Una cena di gala in cui gli ospiti potranno gustare i prodotti del nostro territorio preparati da chef di alto livello e che si svolgerà martedì 25 giugno 2019 alle ore 20 presso il Centro Atlantis, in via Postioma di Salvarosa 23/A a Castelfranco Veneto. Madrina della serata Miss Italia 2018 Carlotta Maggiorana delle Marche. «Siamo molto riconoscenti a Egidio Fior e a tutti i Ristoranti del Radicchio - dice la coordinatrice degli educatori del Centro Stefania Volpato – solo la loro generosità e disponibilità rende possibile questo meraviglioso evento che non è solo un modo per raccogliere fondi ma anche un’occasione preziosa per raccontare che cosa è diventato Buoni Amici Social Street». Proprio un anno fa con “A tavola col cuore c’è più gusto” si è dato il via alla raccolta fondi che oggi ha superato i 40mila euro. «Qualche giorno fa, in occasione delle riprese del video che verrà proiettato alla cena di gala – racconta Egidio Fior – ho visitato l’appartamento ed è stata un’emozione grande pensare che grazie al nostro aiuto fra qualche mese in quell’appartamento persone con disabilità potranno vivere situazioni in autonomia». Buoni Amici Social Street, infatti, prevede la ristrutturazione di un appartamento di Castelfranco Veneto con l’obiettivo di renderlo accessibile e adatto per persone con disabilità motoria. Una casa che diventerà per alcuni ragazzi, che ora frequentano il Centro Atlantis, un’occasione di autonomia, di realizzazione personale, di inclusione sociale, di creazione di relazioni fuori e dentro l'appartamento, con il sostegno di esercizi commerciali del territorio, associazioni culturali e di volontariato e molti altri ancora. Inoltre, Buoni amici social street si integra con il progetto “Sistema domotico IoT integrato ad elevata sicurezza informatica per smart building”, cofinanziato dalla Regione Veneto nell’ambito del bando POR-FESR per la ricerca a sostegno dei Distretti e Reti Innovative Regionali (DGR 1139/2017). Si tratta di un progetto di ricerca e sperimentazione promosso dalla Rete Innovativa Regionale (RIR) “Venetian Smart Lighting” e dalla RIR “ICT for Smart and Sustainable Living” che conta nella sua partnership 22 aziende e tre Università del Veneto coordinate dal Prof. Luciano Gamberini di Univeneto.

Centro Polivalente Atlantis

Atlantis è un Centro Polivalente gestito dall'A.T.I. "Con..tatto" formata dalle Cooperative sociali L'Incontro, Cà Speranza e Il Girasole ed eroga servizi diurni e residenziali alle persone con disabilità del territorio dell'ex ULSS 8. Al suo interno vengono attivati servizi strutturati, secondo modalità organizzative e proposte educative che rispondono a bisogni e a livelli di autonomia diversi delle persone con disabilità. Nello specifico vi sono quattro Centri Diurni per Disabili (CDD) che accolgono complessivamente 96 persone e un servizio residenziale (RSA) per 24 ospiti.

Ristoranti del Radicchio

I Ristoranti del Radicchio è un gruppo composto da 9 ristoratori delle provincie di Treviso, Venezia e Belluno e vantano tra i loro associati ben due stelle Michelin. L’obiettivo di questo gruppo è diffondere la conoscenza della cucina veneta e in particolare del radicchio nel territorio nazionale. I Ristoratori del Radicchio sono protagonisti di numerose manifestazioni. Ne citiamo una: dal 2000 si occupano dell’organizzazione della cena di gala della finale di Miss Italia.