Cocoradicchio 2018: il gran finale della rassegna sarà da Gigetto a Miane

MIANE Vero o finto, sbagliato o dolce, soffiato o vegetariano…Sono tanti i tipi di uovo che chef Marco Bortolini proporrà nelle serate conclusive della trentesima edizione di Cocoradicchio. Il tema dell’uovo (ma anche del n-uovo) scelto dai ristoranti della manifestazione gastronomica itinerante che celebra il fiore più goloso dell’inverno, ha colpito nel segno dando un’entusiasmante vitalità alle proposte gastronomiche di Cocoradicchio 2018 che si concluderà venerdì 9 e sabato 10 marzo al Ristorante Da Gigetto di Miane: un’edizione che per qualità delle proposte e per quantità delle presenze, si qualifica come una delle più scintillanti dei suoi trent’anni di storia.

Per l’occasione, la famiglia Bortolini riceverà gli ospiti nel suo Brolo per un aperitivo nel quale già cominceranno ad apparire i giochi con le uova (autentiche o imitazioni) che la cucina di chef Marco ha realizzato per l’occasione. Ma sarà poi a tavola che gli ospiti potranno stupirsi per la creatività delle proposte, che spazieranno dalle “uova in pasta” a quelle finte (con una finta bottarga realizzata con uova di gallina) e a tante altre soluzioni di assoluta originalità.

“Creare piatti ricchi di radicchio rosso come richiede la rassegna, ma anche con le uova è stato divertente – spiega Marco Bortolini – ma poiché la mia cucina è anche sempre attenta agli equilibri nutrizionali abbiamo utilizzato molti moderni procedimenti per creare, ad esempio, maionese senz’uovo, finte uova di basilico, uova fatte di pan brioche”. E poi c’è il piatto speciale di Cocoradicchio 2018, “Gnocco d’uovo con guscio panka e tuorlo fondente al radicchio su crudo tardivo e regali dall’orto”, la cui ricetta è anche pubblicata sul sito www.cocoradicchio.it, assieme a quelle proposte in precedenza dagli altri ristoranti del gruppo.

Il resto del menu del Ristorante “Da Gigetto” sarà scoperto dai partecipanti alle serate, che saranno due anziché una come previsto dal calendario iniziale, proprio per far fronte alle numerose prenotazioni pervenute già da tempo al ristorante di Miane: e anche i posti per sabato 10 marzo, la data “aggiunta”, sono già quasi tutti esauriti (info: 0438 960020).