Festival Cacio & Pepe: Oderzo diventa capitale della cucina romana

Da venerdì 20 a domenica 22 dicembre in Piazza Grande a Oderzo si terrà la prima edizione del Festival Cacio & Pepe, il format enogastronomico itinerante dedicato alla Cucina Romana.

Si potranno gustare: pasta fresca Cacio & Pepe, Carbonara, Gricia, Amatriciana, Salsiccia e Broccoletti, Carciofo alla Giudia, Porchetta di Ariccia, Verdure cotte, Trippa alla Romana, Arrosticini alla brace, Patate fritte, Salsiccia e molte altre golosità. In piazza il servizio di bar e ristorazione sarà sempre attivo a pranzo e cena dal mattino alla sera. Immancabili vini e birre romane ma anche dolci accompagnati da tisane, vin brulè, punch, caffè, cioccolate, tè, digestivi e molto altro. Ci saranno gli stand con i prodotti tipici e la possibilità di portarsi via il cibo ordinato grazie a un comodo take-away. L'evento sarà garantito anche in caso di maltempo grazie a una grande area al coperto e riscaldata con oltre 150 posti a sedere con tavoli coperti, oltre agli spazi esterni). Gli orari di apertura andranno dalle 10 del mattino a mezzanotte circa. L'ingresso è gratuito. Una vera e propria festa del gusto a pochi giorni da Natale.