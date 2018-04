Nella Marca nasce il Fior di Casatella, un dolce inedito dedicato alla città di Vittorio Veneto

VITTORIO VENETO Un dolce inedito e goloso, ideato per un’occasione speciale e dedicato ad uno dei prodotti più preziosi di Latteria di Soligo. È questo l’omaggio alla città di Vittorio Veneto che gli studenti dell’Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione “A.Beltrame” hanno ideato in occasione de “La città e il Fiore”, trentaseiesima edizione della mostra florovivaistica più importante del vittoriese. Una manifestazione che celebra l’arrivo della primavera e che, domenica 8 aprile, vedrà Latteria Soligo al fianco degli studenti dell’IPSAR Beltrame, le cui proposte finger-food allieteranno la giornata delle migliaia di persone in visita a Vittorio Veneto, alla scoperta del centro cittadino colorato da fiori e piante, tra mostre di bonsai, pittura e tanti laboratori a tema.

In particolare, i giovani chef e pasticceri vittoriesi proporranno in degustazione al pubblico un dolce inedito, creato dall’abbinamento di due eccellenze del territorio: Lea Casatella Trevigiana DOP di Latteria Soligo e i Bibanesi. Dal matrimonio di questi ingredienti, a cui è stato aggiunto un pizzico di fantasia, è nata la Quenelle di Mousse di Lea Casatella Trevigiana DOP e fiori di Primavera su cialda di Bibanese e marmellata amara. Una ricetta realizzata in esclusiva per questo appuntamento, che vuole raccontare agli ospiti della manifestazione la grande qualità di questi prodotti che sono simbolo di impegno, tradizione e cultura. Una delizia per il palato e per la vista, che addolcirà certamente la passeggiata dei tanti visitatori che domenica potranno scoprire anche le altre eccellenze Soligo: il Burro tradizionale, il formaggio Soligo mezzano e il latte Alta Qualità a Marchio QV Qualità Verificata.