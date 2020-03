Coronavirus: nuove date per Gourmandia 2020

Nuove date per la quinta edizione di Gourmandia, l’evento dedicato al gusto e agli artigiani del cibo: la manifestazione si svolgerà dal 12 al 14 settembre 2020 anziché dal 25 al 27 aprile.

Confermata invece la sede, ovvero gli spazi dell’ OpenDream – Ex Area Pagnossin di Treviso. La decisione di spostare le date iniziali è dovuta alla volontà di tutelare la salute pubblica e di non compromettere la buona riuscita della manifestazione. Il calendario degli eventi è stato attentamente valutato, a seguito di tanti spostamenti in tutta Italia. É stato scelto infine il mese di settembre, sicuri che in quel periodo l’Italia avrà superato la fase critica attuale. «Mi rendo conto - spiega Davide Paolini, ideatore di Gourmandia - che lo spostamento della manifestazione comporta delle difficoltà organizzative per gli espositori e per il pubblico, ma il contenimento dell’emergenza, la paralisi del settore e l’aggiornamento quotidiano della situazione sanitaria hanno avuto un ruolo determinante sulla decisione di posticipare a settembre Gourmandia».