Pizza cotta sul forno a legna in strada: start up trevigiana rivoluziona lo street food

L'idea è tanto semplice quanto geniale: creare all'interno di un vagone rimorchio una pizzeria mobile dotata di forno a legna con cui spostarsi in giro per il Nordest per rivoluzionare il mondo dello street food.

L'idea è venuta alla start up trevigiana Crs srl, in collaborazione con la pizzeria Amordipizza a Paese. Insieme hanno lanciato il progetto Panepizza, uno speciale food truck che permetterà ai trevigiani di gustare una vera pizza cotta su forno a legna senza bisogno di andare in pizzeria. Panepizza nasce come linea di carrelli ad uso cucina personalizzati, progettata per offrire soluzioni pratiche ed innovative, dedicate al cibo di strada, sempre con una grande attenzione all'impatto ambientale. Con questo nuovo servizio, l’azienda ha deciso di mettersi in gioco per valorizzare la qualità dei propri prodotti, grazie alla collaborazione della pizzeria artigianale Amordipizza di Paese, specializzata in impasti ad alta idratazione e ingredienti a chilometro zero. Il valore dell’artigianalità, unito a quello della sostenibilità ambientale, hanno dato il via a questo progetto, ideato per tutelare e promuovere le eccellenze del territorio trevigiano. Gli stessi valori condivisi da Crua, birreria artigianale e punto di riferimento per gli appassionati del settore, cornice di numerosi eventi legati anche allo street food. Una serata all'insegna della convivialità, del buon cibo sorseggiato con la beverina e fresca compagnia della birra. La presentazione del progetto si terrà a partire dalle ore 19 di mercoledì 27 novembre presso la birreria “Crua - Craft Beer Bar” in Via Roma 105, a Carbonera.