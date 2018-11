Porcomondo al via con le degustazioni delle migliori sopresse venete

Giovedì 8 novembre, alle ore 18, sarà ufficialmente inaugurato "Porcomondo", la rassegna interamente dedicata al suino che vedrà la presentazione della nuova legge regionale sui circoli enogastronomici.

Alle 20.15 spazio alla degustazione guidata “La Sopressa Veneta”, in collaborazione con la Confraternita della Sopressa di Bassano e una rappresentanza di norcini trevigiani, ma anche il supporto dell’Istituto Alberghiero Maffioli di Castelfranco Veneto. A disposizione ancora pochi posti, per prenotazioni Gianluca al 3386549819 o confraternitamusetto@gmail.com. Infine, alle ore 21.30 è di scena lo spettacolo “Filò, ovvero i racconti della Sopressa” di Francesca Gallo. Lo scopo del festival è fornire una panoramica sul mondo del maiale, focalizzando l’attenzione sulle piccole produzioni e sui prodotti di nicchia (basti pensare che ben 32 dei 289 presidi Slow Food italiani sono legati al suino), declinandolo non solo dal punto di vista gastronomico, ma anche artistico e culturale. Ci saranno quindi esposizioni di prodotti, master class, spettacoli, convegni, ospiti legati alla figura di “Sua Maestà il Maiale”, coivolgendo inoltre gli istituti scolastici, ristoratori e chef locali. Non solo, Coldiretti, Slow Food e la Federazione Italiana Circoli Enogastronomici impreziosiranno e daranno qualità al festival.

Si prosegue venerdì 9 alle ore 14.30 convegno “Il prosciutto veneto Dop, eccellenza del territorio” a cura di Coldiretti Treviso, si prosegue alle ore 18.30 con la presentazione della mostra del collezionista di maiali Renzo Battaglia, mentre alle 19 il laboratorio “Con le mani nell’insacco”, una dimostrazione pratica di norcineria; conclude l’intensa giornata lo spettacolo di Marco Ballestracci e Claudio Cecchetto “L’arte del Maiale” alle ore 21. Sabato 10 alle ore 10 l’incontro “Merende per principi e principesse” di Letizia Bonamigo, a cura di Slow Food della Castellana, alle 16 appuntamento per i bimbi col laboratorio di educazione alimentare “Fare gli gnocchi” accompagnati dal ragù di maiale, a cura di Slow Food della Castellana e al contempo apertura della mostra mercato di prodotti suini di Piccoli produttori locali e Presidi Slow Food. Alle 18 uno degli appuntamenti più attesi di tutta la kermesse, la Lectio magistralis “Il Maiale” con lo scrittore Paolo Malaguti e il cantastorie Otello Perazzoli e, infine, alle 21 a tutto rock col concerto del Trio Porco. Domenica 11 novembre si inzia alle 10.30 col laboratorio di educazione alimentare “Fare il pane” degli Allegri Fornari Da Diporto, a cura di Slow Food della Castellana, mentre alle ore 17 l’imperdibile spettacolo-evento “Processo al maiale, il maiale alla sbarra: fatti e misfatti di un animale chiacchierato”. Sarà un vero e proprio processo, alla fine del quale, dopo aver sentito le relazioni di pubblico ministero, dell’accusa e della difesa, sarà chiamato a firmare la sentenza il giudice Umberto Donà, del Tribunale di Treviso. Il festival “suin generis” chiude in bellezza la sua prima edizione lunedì 12 alle ore 20 con la cena di gala finale “Birra e maiale”, a cura della chef Nino Baggio della Locanda Baggio di Asolo. Ospite della serata Tullio Zangrando, uno dei più grandi esperti italiani di tecnica birraia.