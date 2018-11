Arriva la Tiramisù World Cup Junior Edition: da oggi in cucina tocca ai più piccoli

Tiramisù World Cup Junior, è il turno dei giovanissimi. Il 15 dicembre (le selezioni, presso l’Istituto Lepido Rocco di Villorba) e il 16 dicembre (semifinali e finalissima, in piazza Borsa a Treviso, presso la Camera di Commercio) cento ragazzi si sfidano per decretare chi fa davvero il “tiramisù più buono del mondo” nella categoria Junior. La formula è sempre la stessa: si può partecipare con la ricetta originale del tiramisù oppure con quella creativa.

Dopo gli adulti, tocca ora ai ragazzi cimentarsi nella “sfida più golosa dell’anno”. Ma non saranno comunque da soli nella preparazione della loro ricetta del tiramisù, fra savoiardi e mascarpone: ad accompagnarli, infatti, potrà esserci un genitore (o chi ne fa le veci, ndr.), rigorosamente non-professionista, che li potrà aiutare principalmente nell’uso di determinati strumenti (es. frustini elettrici). «Tanto è stato l’entusiasmo dei più piccoli nel guardare i loro genitori cimentarsi nella Tiramisù World Cup di inizio novembre, che abbiamo deciso di coinvolgerli in prima persona - spiega Francesco Redi di Twissen, ideatore ed organizzatore della rassegna - . E’ anche questa volta una grande festa, con molte sorprese in arrivo e con i bambini e i ragazzi pronti a prendere parte a un gioco da veri chef “imitando” i più grandi». Le selezioni si tengono sabato 15 dicembre presso l’Istituto CFP “Lepido Rocco” di Lancenigo di Villorba (Tv), alle ore 14,00 per la ricetta creativa e alle ore 16 per quella originale. Quaranta minuti di tempo, cinque tavoli da dieci postazioni l’una e - al termine delle gare - passano il turno due vincitori per ogni tavolo che hanno totalizzato il miglior punteggio.

Felice della collaborazione, già iniziata lo scorso anno, il direttore dell’Istituto Lepido Rocco di Villorba, Alberto Visentin: «La Fondazione Lepido Rocco è orgogliosa di dare il proprio contributo alla Tiramisù World Cup Junior, mettendo a disposizione i propri locali di Lancenigo di Villorba. Non solo, per noi è molto importante il coinvolgimento del corpo docente e degli allievi in questa fantastica manifestazione. E’ per i ragazzi un’importante momento di crescita formativa, in aggiunta all’interno di un appuntamento che esalta un dolce tipico trevigiano che si tramanda così alle nuove generazioni, all’interno diquella che sarà una grande festa per tutti». Il giorno seguente, domenica 16 dicembre, i venti concorrenti rimasti in gara accedono alle semifinali delle ore 9,30, in contemporanea per la ricetta creativa e per quella originale. Alle ore 11,30, la finalissima (accedono tre concorrenti per categoria, ndr.), per scoprire i Campioni Junior 2018.

«La Tiramisù World Cup è un’iniziativa che sta promuovendo il territorio e la tradizione culinaria con il dolce più famoso del mondo - afferma il Presidente della Camera di Commercio di Treviso e Belluno, Mario Pozza - Dopo i “grandi”, ora i piccoli chef si cimenteranno in una bellissima competizione dove la cultura delle tradizioni incontra la creatività e l’innovazione dei più piccoli. La Camera di Commercio è orgogliosa di dare ospitalità alle finali che designeranno i vincitori e dove tutti potranno fare festa». «Abbiamo creduto subito nel valore di questo evento - spiega Ilenia Cherubin, responsabile Marketing e Comunicazione di Biasuzzi Turismo - prima nella Tiramisù World Cup dedicata ai “grandi” e ancora di più riteniamo che sia importante questo evento dedicato ai più piccoli. Sosteniamo che la filosofia dello stare bene sia importante e quanto fatto da Twissen coniuga bene i valori che ci rappresentano come player turistico: il cibo, la qualità nella materia prima e la promozione del territorio. Siamo certi che i campioni che inviatiamo per un weekend nei nostri villaggi, a Caorle e a Fasana in Croazia (biholiday.com), vorranno darne prova anche questa estate e farci gustare i loro Tiramisù capolavoro».

Per tutte le informazioni, è comunque possibile consultare il sito internet www.tiramisuworldcup.com, da cui è già possibile iscriversi alla gara.