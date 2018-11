Al Botegon la quarta edizione della festa dei salumi trevigiani

Sabato 17 e domenica 18 novembre torna l’attesissima festa organizzata da Osteria Botegon, giunta alla 4°edizione,quest’anno con la collaborazione di Indimenticabile Caffè. Come vuole la tradizione, il protagonista dell’evento è Sua Maestà il “Porco” in tutte le sue forme: piatti della tradizione, dalla pasta e fagioli con la cotica, al musetto con la polenta e i salumi tipici. Questo 2018 avrà due novità esclusive: uno stand concarne alla grigliaoperativo durante tutta la durata dell’evento ed un altro dedicato asfiziose specialità gastronomiche provenienti da ‘fuori regione’(per chi volesse variare dalle tipicità venete proposte). Non mancheranno naturalmente birre artigianalie vini, in particolare il vin brûlé che aprirà la stagione invernale.

Durante le due giornate sono previsti eventi per grandi e piccini:

SABATO 17 alle ore 18:00 apertura stand enogastronomici, dj set e alle 20:30 concerto dei Turbomax (cover degli 883 e Max Pezzali).

DOMENICA18 pranzo con Ossada (su prenotazione), ore 15:30 Truccabimbi con palloncini sagomati, dj set e alle 20:30 concerto dei Nuovo Fronte del Vasco (Cover band ufficiale di Vasco Rossi).