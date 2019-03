Ufficiale: "Le Beccherie" è il locale in cui è nata la ricetta del vero tiramisù di Treviso

«È senza ombra di dubbio uno dei dolci più famosi nel mondo -afferma Taffarello- dimostrato dal fatto che tiramisù è la ricetta più cercata con Google nel 2018 dagli italiani ed è la quinta parola della cucina italiana più conosciuta all'estero, la prima per i dolci. Un dessert che merita quindi di rappresentare l'Italia oltre i confini nazionali, nel rispetto dell'autentica ricetta tradizionale di Treviso e delle sue vere origini geografiche». Che il Tiramisù sia una tradizione trevigiana secondo l'Accademia lo conferma proprio la fama del dolce. Nella diffusione di questo dessert un ruolo fondamentale sarebbe infatti spettato ai trevigiani che nel Secondo Dopoguerra emigrarono in tutto mondo, portando con sé la ricetta di questo dolce, e delle sue infinite versioni familiari.

«Dobbiamo ringraziare chi, come Paolo Lai e l'Accademia del Tiramisù -sottolinea il Sindaco di Treviso, Mario Conte- lavora per far conoscere questo patrimonio della nostra città, il Tiramisù di Treviso, che è diventato una importantissima opportunità di promozione per l'intero territorio». «Quando si ha qualcosa di prezioso sotto gli occhi spesso ci si dimentica della sua importanza -prosegue il Vicesindaco, Andrea De Checchi- dobbiamo perciò ringraziare chi si impegna nel ricordarci quanto questo dolce sia parte della nostra cultura e di come abbiamo conquistato tutto il mondo».

«Il Tiramisù fa parte della storia di questo locale - sottolinea Paolo Lai, titolare de Le Beccherie - questo riconoscimento ci rende orgogliosi anche per il grande lavoro che stiamo portando avanti nella valorizzazione di questo dessert che vogliamo proporre ai nostri clienti nella sua ricetta più classica, quella nata in questo locale nel 1970 grazie ad Alba Campeol e a Roberto "Loli" Linguanotto". Il Ristorante Le Beccherie ha infatti recuperato integralmente la ricetta di Alba, tanto che oggi il dolce viene realizzato con mascarpone fresco e savoiardi preparati artigianalmente per Le Beccherie ed è allo studio anche il recupero della forma tonda, così come lo si proponeva negli anni '70. Un successo, quello del Tiramisù di Treviso che speriamo di completare con la realizzazione del progetto del Museo del Tiramisù, che racconterà non solo la storia di questo dolce ma anche la cultura e i valori del nostro territorio».