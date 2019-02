Pizzicati senza biglietto, in tre malmenano l'autista

Ennesimo episodio di violenza nei confronti di un autista della Mom. Il fatto è avvenuto nella serata di lunedì a Candelù di Maserada, a bordo di un pullman. In tre, pizzicati senza biglietto, hanno malmenato brutalmente il conducente del mezzo, un 46enne di origini albanesi, residente a Monastier. Lo straniero, trasportato in pronto soccorso, ha riportato lesioni per una prognosi di venti giorni. L'unica sua colpa? Aver chiesto ai passeggeri di mostrare il biglietto che i tre malviventi non avevano. Del caso si sono interessati i carabinieri di Maserada che hanno, il giorno seguente, denunciato due giovani di origini brasiliane, un 22enne del luogo, un 18enne di Nervesa, ed un 16enne di Povegliano. Tutti hanno precedenti con la giustizia e sono noti alle forze dell'ordine. Ora dovranno rispondere di violenza e oltraggio a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate.