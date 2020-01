«Non riusciamo ad invertire la marcia del governo a scapito degli artigiani»

Parte dal Comune di Loria il tour di incontri che Confartigianato di Castelfranco Veneto ha organizzato e che toccherà tutti i comuni della Castellana. Sei incontri sulle novità che la legge finanziaria 2020 ha riservato al mondo artigiano: bonus facciate, nuovo iper e super ammortamento, ritenuti e compensazioni in appalti e subappalti, pagamento tracciabile, ecc. Questi alcuni dei temi che saranno trattati da Dino Bonetto Segretario della Confartigianato Castelfranco V.to e dal dott. Stefano Corrata esperto e responsabile fiscale dell'associazione.

«Niente da fare, non riusciamo proprio ad invertire questa marcia -commenta il Presidente della Confartigianato di Castelfranco Veneto Oscar Bernardi- il governo continua a legiferare senza tenere conto della ricaduta delle disposizioni che emette. Voglio pensare così perché se, diversamente, pensassi che il governo ne tenesse conto allora dovremmo proprio dire che degli artigiani proprio non ne vuole sapere. E pensare che ogni volta che parlano di noi ci paragonano ad eroi, a gente che ha contribuito a creare l'economia del NordEst...Tutte belle parole che non trovano poi concretezza nei fatti».

E continua: «Abbiamo voluto organizzare sei incontri nei Comuni del nostro mandamento per incontrare i soci e continuare a supportarli nelle proprie attività cercando di essere loro utili spiegando quello che sta succedendo e dando le soluzioni per affrontarle. Approfitteremo anche di questi incontri per aprire le nostre porte a tutti gli artigiani e spiegare quello che l'Associazione fa che non è più solo servizi chiamiamoli 'classici' ma si sta evolvendo ed è in grado di dare risposte alle nuove esigenze grazie alle consulenze dei vari esperti che ci stanno supportando».

Calendario Incontri:

23/01/2020 c/o Sala polifunzionale Loria

30/01/2020 c/o Sala residenza comunale – Riese Pio X

05/02/2020 c/o Villa Priuli – Castello di Godego

11/02/2020 c/o Biblioteca Comunale - Resana

12/02/2020 c/o Biblioteca Comunale - Vedelago

19/02/2020 c/o Hotel Fior – Castelfranco Veneto