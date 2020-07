EdilegnoArredo, il nuovo presidente è il trevigiano Andrea Bazzichetto

Andrea Bazzichetto è il nuovo presidente di EdilegnoArredo, associazione imprenditoriale di FederlegnoArredo, che rappresenta le aziende italiane di prodotti per l’edilizia e l’arredo urbano, per il quadriennio 2020-2024. Già consigliere incaricato del Gruppo Porte di EdilegnoArredo, è amministratore delegato dell’azienda Henry Glass. Raccoglie il testimone da Massimo Buccilli che ha guidato EdilegnoArredo dal 2014 ad oggi.

«Presiedere questa associazione che rappresenta le eccellenze italiane del saper fare nel mondo dell’edilizia, delle finiture d’interni e dell’arredo urbano è insieme un onore e una grande responsabilità. Insieme a tutto il consiglio di EdilegnoArredo - dichiara il presidente neoeletto - abbiamo assunto l’impegno di portare avanti l’ottimo lavoro svolto dal presidente Massimo Buccilli e dal consiglio direttivo che ci hanno preceduti e di adoperarci in maniera propositiva per costruire relazioni, sinergie, reti tra tutti gli imprenditori del settore, condividendo prospettive e progetti, allo scopo di cogliere singole esigenze da trasformare, dove possibile, in opportunità. Potremo contare - spiega ancora - su di una Federazione che forse mai come in questo periodo di emergenza sanitaria, in cui tutta la filiera del legno-arredo ha toccato con mano quanto le nostre certezze siano in un equilibrio labile, ha dimostrato l’importanza e la necessità dell’essere uniti e del fare sistema. Ci aspetta un futuro positivo, lavoriamo assieme per renderlo concreto».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nel corso dell’assemblea generale che ha portato all'elezione di Bazzichetto si sono svolte anche le assemblee dei gruppi dell’associazione che hanno portato all'elezione dei nuovi consiglieri Incaricati dei gruppi e del nuovo consiglio di presidenza di EdilegnoArredo. I nuovi organi direttivi di EdilegnoArredo sono così composti: presidente Andrea Bazzichetto - Henry Glass. Consiglio di presidenza: Renza Altoè - Parchettificio Garbelotto (consigliere incaricato gruppo pavimenti di legno); Roberto Galli - italserramenti (consigliere incaricato gruppo finestre); Gianluca Garofoli - Garofoli (consigliere incaricato gruppo porte); Mario Biancolin - Oikos Venezia; Antonella Damiani - Sidel; Marino de Santa - Legnolandia; Valeria Maiolini - Dorica Castelli; Vilma Martinelli - Dnd Martinelli; Andrea negri - Anm; Lorenzo Onofri - Stile soc. coop; Giuseppe Sandrini - Sandrini green architecture; Emanuela Tesio - Okey.