Centenario della Grande Guerra: a Vittorio Veneto arriva la Hersey High School Band

VITTORIO VENETO Grande musica in scena lunedì sera, 11 giugno, a Vittorio Veneto. Alle ore 21, in Piazza del Popolo, si esibisce la Hersey High School Band, ensamble bandistico statunitense composto da oltre 90 elementi.

Il concerto rientra nel programma di iniziative organizzate per celebrare il Centenario della Grande Guerra. L'esibizione di lunedì rappresenta la tappa finale del tour italiano della Hersey High, giunta nella Penisola per esibirsi nel quadro del XXVIII International Meeting Music, prestigiosa manifestazione organizzata dall'Orchestra Giovanile del Veneto con la collaborazione dell'Accademia Internazionale della Cultura e delle Arti. I numerosi riconoscimenti ottenuti negli Stati Uniti testimoniano la qualità artistica della Hersey High, che esegue un programma comprendente brani tipici del repertorio bandistico americano ed è diretta dal Maestro Scott Casagrande, la cui famiglia ha origini vittoriesi. Scott Casagrande si è laureato in Educazione Musicale all'Università dell'Illinois ed ha diretto prestigiose formazioni bandistiche ricevendo l'apprezzamento del presidente Barac Obama, del senato degli Stati Uniti, della Camera dei Rappresentanti e del Senato dell'Illinois. Nel 2004 è stato uno dei tre direttori americani scelti in seno alla NBA International Conducting Symposium di Roma per dirigere la Banda dell'Esercito Italiano.

La John Hersey High School vanta un programma musicale attivo fin dal 1968. Le varie formazioni bandistiche della scuola, allora dirette dal maestro Don Caneva, si distinsero subito ottenendo negli anni premi e riconoscimenti. Con l'avvento alla direzione di Scott Casagrande la John Hersey Symphonic Band è stata ammessa ogni anno, fin dal 2001, a partecipare all'Illinois Supestate Concert Band Festival e si è guadagnata la Sudler Flag of Honor della John Philip Sousa Foundation, premio che viene assegnato alle band di "particolare eccellenza nazionale". L'ingresso al concerto sarà gratuito. In caso di maltempo la manifestazione si terrà presso il teatro Da Ponte.